Selección Peruana: Butrón reveló detalle de la interna tras su lesión

Leao Butrón es la baja más sensible que sufrió la Selección Peruana a puertas del partido ante Ecuador en Quito, por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. Tras ser desconvocado y con Diego Penny como su reemplazo en la nómina para ir al país del norte, el arquero de Alianza Lima comentó detalles inéditos de la interna con la blanquirroja.

“Este es un grupo que se nota que está formado y cree en lo que está trabajando. Hay mucha confianza entre todos. Es un equipo muy joven y tienen un entendimiento con el cuerpo técnico espectacular”, contó Leao Butrón a América Deportes tras iniciar el proceso de rehabilitación de su lesión.

Ante ello, Leao Butrón cree en una posible victoria de la Selección Peruana en Ecuador, aunque “será difícil”. “Debe ser una de las plazas más complicadas. Físicamente es complicado pero es la primera vez que llegamos sobre ellos en la tabla de posiciones”, aseguró el arquero nacional.

No obstante, Leao Butrón dijo que la Selección Peruana debe aprovechar, en cierta forma, que los jugadores de Ecuador “jugan afuera” de su país, por lo que también podría costarle la adaptación y el tema fisíco durante el partido en el Olímpico Atahualpa este martes.

Por último, Leao Butrón admitió su tristeza por perderse el partido de la Selección Peruana ante Ecuador. “Apenas me lesioné me di cuenta que estaba desgarrado. Fue un domingo muy triste. Tenía la ilusión de estar. Es un grupo espectacular. Ahora me queda estar desde afuera y vivir como hincha el partido”, afirmó.