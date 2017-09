Christian Noboa culpó hasta el presidente por derrota de Ecuador ante la Selección Peruana

El centrocampista internacional Christian Noboa aseguró que, si se trata de determinar responsabilidades por la derrota de Ecuador ante Perú, en Quito, “culpables somos todos, desde el presidente (de la FEF) hasta el último de la selección”.

“Si hay que buscar culpables yo no soy esa persona para estar apuntando con el dedo a uno u otro, los culpables somos todos empezando desde el presidente hasta el último utilero, así que aquí de esta lista nadie se salva”, aseveró Noboa a los periodistas.

Ecuador aún conserva una mínima posibilidad para clasificarse al Mundial de Rusia 2018, pero la derrota ante Perú, además de hundirle en esa aspiración, desató las alertas y los reproches en el país, sobre todo contra el técnico Gustavo Quinteros.

“Hay algunos que hora sí se salvan con decir no, yo no dije (cómo debería formar el equipo), pudo haber estado otro (jugador)… ¡Aquí perdemos todos, ganamos todos!”, reclamó.

Noboa insistió en que muchos llevan parte de la culpa y que no se puede “decir que el profesor Quinteros es el culpable, somos todo el grupo, todos tenemos que poner la cara” y afrontar la situación.

“Hemos jugado mal, no hemos hecho lo de los primeros partidos, hay que ser autocríticos y por eso no puedo decir (que) soy autocrítico y me quito la responsabilidad. Yo también estoy triste”, anotó.