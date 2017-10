Perú vs Colombia: solo quedan estas entradas en venta online de Teleticket

La expectativa por el partido Perú vs Colombia es enorme por parte de los hinchas de la Selección Peruana. Por ello, la empresa Teleticket que se encarga del proceso de la venta online de las entradas para el encuentro final de las Eliminatorias Rusia 2018 no para de lanzar información al respecto.

En un comunicado oficial en su cuenta de Twitter, Teleticket anunció que las tribunuas Oriente y Occidente se agotaron en las primeras horas de la venta online para el Perú vs Colombia, que inició este martes 3 de octubre a partir de las 6:00 am.

La gran expectativa de los hinchas de la Selección Peruana por conseguir una entrada para el Perú vs Colombia por medio de la venta online hizo que se generara una larga lista de espera, que incomodó a muchos fanáticos de la blanquirroja por no encontrar un boleto para el esperado encuentro de Eliminatorias.

Ante ello, la empresa Teleticket informó que solo quedan las Tribunas Sur y Norte habilitadas para la venta online del Perú vs Colombia. Los hinchas de la Selección Peruana optaron por quedarse en las primeras horas del servicio por conseguir las entradas más caras. No hay duda que para vivir la pasión de la blanquirroja no hay precio.

Teleticket sobre venta online