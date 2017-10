Perú vs Colombia: ¿Ya se agotaron las entradas en venta online en pocas horas?

Los hinchas de la Selección Peruana palpitan los pocos días que quedan para celebrar el Perú vs Colombia, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 y con un boleto al próximo Mundial en juego. Desde temprano se inició la venta online, pero llegaron malas noticias para los seguidores.

Entrando las 8:30 am de este martes, muchos hinchas seguían intentando encontrar una entrada en la web de Teleticket, empresa encargada para la venta online del Perú vs Colombia. Sin embargo, el intento de comprar los últimos boletos fue en vano ya sale que no hay localidades habilitadas.

Hace más de una hora, Teleticket informó a través de su cuenta de Twitter oficial que quedaban solo las Tribunas Sur y Norte para el Perú vs Colombia. Sin embargo, dichas localidades ya no estarían disponibles, por lo que se habría completado la venta online para el próximo partido del 10 de octubre.

Sin más preámbulos, el Estadio Nacional lucirá completamente lleno para el Perú vs Colombia. La Selección Peruana tiene una cita histórica y los hinchada de la blanquirroja estarán alentando segundo a segundo al equipo de Ricardo Gareca que busca conseguir el boleto al Mundial Rusia 2018.

¿Ya no hay entradas para Perú vs Colombia