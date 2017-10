Perú vs Colombia: periodista colombiano Jorge Bermúdez habla pestes de Selección Peruana

Qué joyita. El periodista colombiano Jorge Bermúdez lanzó barro con ventilador a la Selección Peruana a pocos días del partido Perú vs Colombia que definirá un cupo al Mundial Rusia 2018. Video YouTube.

Dijo que el equipo de Ricardo Gareca es un equipo que no sabe defender, que tuvo suerte en Argentina, que tuvo suerte ante Bolivia en Lima, que tuvo suerte en el TAS por ganar los puntos en mesa.

Estas son las palabras del periodista Jorge Bermudez, homónimo del exjugador y comentarista colombiano de ESPN. Como lo lee, no se trata de la misma persona.

Jorge Bermúdez, a la derecha el periodista de Win Sports, y a la derecha el exjugador y comentarista de ESPN. (Foto: captura)

Aquí, las frases más saltantes del periodista colombiano y que puedes apreciar en el video:

“Le voy a pedir con hechos futbolísticos a los colombianos mucho optimismo porque Perú es un equipo que no sabe defender muy bien, es muy vulnerable”.

“A Argentina fue a aguantar. Argentina generó 7 pelotas de gol. La verdad es que tuvo suerte. Cuando tú vas a aguantar con un 4-5-1 y te marcan 7 pelotas de gol, las que Messi las mete afuera se van desviadas o alguien la saca. Perú tuvo suerte en Buenos Aires”.

“Frente a Bolivia, en Lima. Revisen la última jugada del partido, donde la tiran por fuera Raldez (NdR: fue Justiniano). Era el 2-2”.

“Es un equipo muy vulnerable, alargado, que no defiende bien, que es discontinuo, que se le puede atacar y ganar, le digo a la gente que debe tener optimismo”.

“Hay una cosa que me preocupa de la selección peruana y es la suerte loca que tiene. La suerte le acompaña en todo lado. Si a Perú no le dan los 3 puntos, que perdió en La Paz, hoy estaría boleteado. Le dieron esos 3 puntos y si no se los dan, hoy Colombia estaría 4 puntos por encima”.

