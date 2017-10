Perú vs Colombia: el mensaje de aliento de estos niños de Abancay te arrancará una lágrima

La Selección Peruana tiene en vilo a todos los hinchas de la Blanquirroja y como para que quede claro que el Perú no es solo Lima, estos niños de este Centro Poblado Muñaqui, distrito de Huanipaca, provincia de Abancay, región Apurimac, enviaron un emotivo mensaje de aliento a pocas horas del Perú vs Colombia** en el estadio Nacional. Video YouTube.

¡Qué emocionante! Con toda su inocencia, con todo su corazón, con toda la emoción que cargan junto a todo el Perú, este grupo de niños de una alejada provincia de Apurímac, alienta a la Selección Peruana en quechua.

No hay dudas que el partido Perú vs Colombia puede marcar un antes y un después. No se habla de otra cosas y el ambiente es blanquirrojo. Los videos de antaño, los temas patrióticos, las camisetas andantes. A las 20:30 horas sabremos lo que el futuro nos deparó.