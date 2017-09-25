Perú vs Colombia: hinchas hacen largas colas en los bancos para comprar entradas

A pocos días para disputarse la última fecha doble de las eliminatorias Rusia 2018, cientos de hinchas amanecieron en los diferentes puntos de los cajeros del banco BBVA Continental para adquirir sus entradas al Perú vs Colombia, para el próximo 10 de octubre desde las 18:30 horas (horario local) en el estadio Nacional de Lima.
Cabe resaltar que los hinchas podrán adquirir sus boletos para este encuentro los días 25 y 26 de setiembre, fechas de la preventa exclusivo para clientes y a través de los cajeros del BBVA Banco Continental.
Solo se debe tener una tarjeta de débito con saldo suficiente para poder pagar las entradas y acudir a uno de los 73 cajeros automáticos autorizados.
Una vez realizada la compra, el cliente recibirá un voucher de confirmación que deberá canjear con su DNI en la Alameda de la Cultura de la Sede Central de BBVA Continental (Av. República de Panamá 3055, San Isidro) desde las 09:00 horas hasta las 20:00 horas de los días 28 y 29 de setiembre y 02 de octubre.
Estos son los 73 cajeros BBVA para comprar las entradas
|1
|SEDE CENTRAL SAN ISIDRO
|AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 3055, SAN ISIDRO
|2
|ISLA – SEDE CENTRAL HALL2 (2)
|AV. REPUBLICA DE PANAMÁ 3055 – HALL 2
|3
|OFICINA CANAVAL Y MOREYRA (1)
|AV. CANAVAL Y MOREYRA 243-245, SAN ISIDRO (FRTE. A EDIFICIO PETROPERU)
|4
|OFICINA CC SAN BORJA (4)
|AV. JAVIER PRADO ESTE N° 2010 CENTRO COMERCIA LA RAMBLA
|5
|OFICINA LA MOLINA (3)
|AV. LA MOLINA N° 746-A / 746 / 742 – LA MOLINA
|6
|OFICINA LINCE (2)
|IGNACIO MERINO 2099, LINCE
|7
|OFICINA PASEO LA CASTELLANA (2)
|AV. PASEO DE LA CASTELLANA N° 101, 103, 107 – Santiago de Surco
|8
|OFICINA MIRAFLORES (1)
|AV. LARCO 1204, MIRAFLORES
|9
|OFICINA REAL PLAZA CENTRO CIVICO
|AV. GARCILAZO DE LA VEGA ESQ. AV. BOLIVIA – C.C. CENTRO CIVICO LOCAL COMERCIAL LS-15
|10
|OFICINA ANGAMOS Y PETTIT THOUARS
|(2) AV. ANGAMOS SESTE 215 – 227 ESQ. AV. PETITTHOURS
|11
|OFICINA RICARDO PALMA (2)
|AV. RICARDOPALMA 296-298 MIRAFLORES
|12
|OFICINA SAN FELIPE (2)
|RESIDENCIALSANFELIPETDA. 23, JESÚSMARÍA
|13
|OFICINA PLAZA LIMA NORTE (6)
|Av. TOMÁS VALLE CON PANAMERICANA NORTE LOCAL CF 6 CC. Plaza Lima Norte
|14
|OFICINA CC SAN MIGUEL
|C.C. SAN MIGUEL – 3ER PISO AREABANCOS
|15
|OFICINA JAVIER PRADOO ESTE
|AV. JAVIER PRADOO ESTE 604 ESQUINA CON DOMINGO PONTE
|16
|OFICINA MALL AVENTURA PLAZA CALLAO (1)
|AV. OSCAR BENAVIDES #3866-URB EL AGUILA – BELLAVISTA – CALLAO
|17
|OFICINA BOLIVAR (3)
|AV. BOLIVAR 1188-1190
|18
|OFICINA SANTA ANITA (3)
|CALLE LAS ALONDRAS 257 SANTA ANITA (32 C. CENTRAL)
|19
|OFICINA CAMANA LIMA (3)
|AV. EMANCIPACIÓN 200 ESQ. CON CAMANÁ, LIMA
|20
|OFICINA LAS FLORES (5)
|AV. PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA 1643, SJL (FRTE. METRO)
|21
|OFICINA MALL AVENTURA PLAZA STA. ANITA (2)
|AV CARRETERA CENTRAL 111
|22
|OFICINA CEDROS DE VILLA (2)
|ESQ. ALAMEDA SUR Y SAN MARCOS- VILLA CHORRILLOS
|23
|OFICINA METRO FAUCETT II (5)
|AV. VENEZUELA 5414 TDA 1152 – 1160 ESQ. AV FAUCETT – SAN MIGUEL (DENTRO DE METRO VENEZUELA)
|24
|OFICINA PETIT THOUARS
|AV. PETITT HOUARS 2790, SAN ISIDRO
|25
|OFICINA GAMARRA (1)
|PROLONG. UNANUE 1599, LA VICTORIA
|26
|OFICINA CC CANTA CALLAO (1)
|AV. OPEN PLAZA CANTA CALLOA – L COMER.14 (AV. CANTA CALLAO ESQ. BERTELO Ó 2 CUADRAS DE AV. FAUCETT CON CANTA CALLAO
|27
|OFICINA AVENIDA PERU (3)
|AV. PERÚ 3442 3444, SAN MARTÍN DE PORRES
|28
|OFICINA PARURO (1)
|JR. PARURO 877 CERCADO DE LIMA
|29
|OFICINA SANRAFAEL (1)
|AV. COLONIAL 1381 CERCADO
|30
|OFICINA CAYMA (1) AV. EJERCITO 710 – YANAHUARA
|31
|OFICINA LIMA (2)
|JR. CARABAYA NO. 841
|32
|OFICINA CC ATOCONGO (1)
|AV. CIRCUNVALACIÓN 1801- PS,1805 LOCALES 33 Y 34 SAN JUAN DE MIRAFLORES
|33
|OFICINA LURIN (1)
|ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN LAS VIRREYNAS MZ, F LOTE 1 Y 2 FRENTE A GRIFO PETROPERU
|34
|OFICINA VALLE SHARON (1)
|AV. CESAR CANEVARO 109
|35
|OFICINA LAS BEGONIAS
|LAS BEGONIAS 425-429, SAN ISIDRO
|36
|OFICINA SAN JUAN DE MIRAFLORES (4)
|AV. DE LOS HÉROES 502, SAN JUAN DE MIRAFLORES
|37
|OFICINA VENEZUELA I (1)
|AV. VENEZUELA 635, BREÑA ( FRENTE A METRO )
|38
|OFICINA IZAGUIRRE (1)
|AV. CARLOS IZAGUIRRE 878, LOS OLIVOS ( FRENTE A LA MUNICIPALIDAD)
|39
|OFICINAMULTIPLAZA (5)
|AV, CARLOSIZAGUIRRE 275, INDEPENDENCIA
|40
|OFICINA METRO PLAZA CASTILLA (3)
|AV. ALFONSO UGARTE Nº279-293 ESQUINA PLAZA CASTILLA Nº101-131 ESQUINA JR. OROYA Nº242-292
|41
|OFICINA REAL PLAZA SANTA CLARA (4)
|CARRETERA CENTRAL ESQ. CON AV LA ESTRELLA URB. SANTA CLARA – ATE
|42
|OFICINA CHORRILLOS
|AV DEFENSORES DEL MORRO 456-458-460-462
|43
|OFICINA VENEZUELA III (2)
|AV. VENEZUELA 1254, BREÑA
|44
|OFICINA JOCKEY PLAZA
|AV. JAVIERPRADOESTE N° 4200, TIENDAS 201 Y 211
|45
|OFICINA TRUJILLO (5)
|JR. FRANCISCO PIZARRO 620 – TRUJILLO
|46
|OFICINA COMANDANTE ESPINAR
|AV. COMANDANTE ESPINAR CDRA. 4 – MIRAFLORES
|47
|OFICINA COLONIAL (1)
|CALLEOMEGA 149 ( ALT. 55 DE COLONIAL ) CALLAO
|48
|OFICINA CAMACHO
|AV. PROLONGACIÓ NJAVIER PRADOESTE 4921
|49
|OFICINA COVIDA (1)
|AV. ANTUNES DE MAYOLO 1236, LOSOLIVOS
|50
|OFICINAB ARRANCO
|AV. GRAU 414, BARRANCO
|51
|OFICINA CAÑETE (1)
|JR. DOS DE MAYO 434 – 438 – 442 – 444. SAN VICENTE DE PAUL. CAÑETE
|52
|OFICINA CHICLAYO (6)
|AV. BALTA 651 CHICLAYO
|53
|OFICINA EL TAMBO (4)
|AV. MARISCAL CASTILLA 1610
|54
|OFICINA GUARDIA CHALACA (1)
|AV LA MARINA SUB LOTE 5 URB. BENJAMIN DOIGLOSSIO
|55
|OFICINA CHAMA
|AV. BENAVEIDES N° 4099-4099A, URB. CHAMA – SANTIAGO DE SURCO
|56
|OFICINA CHACARILLA
|AV. PRIMAVERA N° 1054
|57
|OFICINA HUARAL (3)
|CALLEDERECHA 385
|58
|OFICINA EL RETABL OCOMAS (1)
|AV. UNIVERSITARIA 7101-7105-7107 MANZANA H LOTE 22 II ETAPA. URBANIZACIÓN EL RETABLO
|59
|OFICINA REAL PLAZA PIURA (3)
|PROLONG. AV SANCHEZ CERRO, CRUCE AV VICECON AV PANAMERICANA NORTE LOTE 234-239 A-B
|60
|OFICINA NUEVO CHIMBOTE (2)
|AV. EL PACÍFICO ESQUINA CON AV. COUNTRY (BUENOS AIRES – NUEVO CHIMBOTE)
|61
|OFICINA CHOSICA (1)
|AV. 28 DE JULIO 160-164-168 POBLACIÓN DE NUEVA CHOSICA . DISTRITO DE LURIGANCHO
|62
|OFICINAORRANTIA
|AV. ALBERTODELCAMPO N° 1006
|63
|OFICINA CAVENECIA
|ESQ. CAVENECIA Y VARELA, SANISIDRO ( DASSO )
|64
|OFICINA CHIMBOTE (4)
|AV. FRANCISC OBOLOGNESI 696 – CHIMBOTE
|65
|OFICINA TACNA
|AV. SANMARTIN 665 – TACNA
|66
|OFICINA SAN MARTIN ICA
|JR. SAN MARTIN 1144 – URB. SAN ISIDRO ICA
|67
|OFICINA PISCO (1)
|ESQ. PEREZ FIGUEROLA / AV. INDEPENDENCIA PZ. ARMAS – PISCO
|68
|OFICINA BARRIO COMERCIO (2)
|JR. TAHUANTINSUYO N° 298 (C2 LOTE 1), SECTOR BARRIO COMERCIO, CRUCE CON AV. ALFONSO UGARTE – TARAPOTO/ SAN MARTÍN / SAN MARTÍN
|69
|OFICINA AREQUIPA
|CALLLE SAN FRANCISCO 108
|70
|OFICINA BELENIQUITOS
|JR. PRÓSPERO 1171
|71
|OFICINA PUCALLPA
|ESQ. UCAYALI CON RAYMONDI 570
|72
|OFICINA CUSCO (5)
|AV. EL SOL 366 – CUSCO
|73
|OFICINA CHIMBOTE
|AV. FRANCISCO BOLOGNESI 696 – CHIMBOTE
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