Perú vs Colombia: Edgar Ospina reconoció que la Selección Peruana parte como favorita

El entrenador ‘cafetero’ Edgar Ospina mantuvo comunicación con Radio Ovación a muy poco del Perú vs Colombia donde afirmó que la Selección Peruana llega motivada tras los importantes resultados obtenidos ante Ecuador y Argentina.

“Perú va a llegar mejor futbolísticamente, sacó puntos de visita ante rivales muy difíciles como ganar en Quito y empatar en Argentina, llegan fuertes y creo que mejor que Colombia. Colombia no viene jugando bien, ha sacado resultados pero no convence futbolísticamente”.

Sobre la derrota de Colombia ante Paraguay en Barranquilla, el popular ‘Peinadito’ reconoció que un golpe inesperado para todos los hinchas que esperan celebrar la clasificación a la Copa del Mundo.

“Fue un batacazo muy duro, nunca se pensó que Paraguay nos malograría la fiesta, todos pensaban que Colombia ganaría. La gente aún no se repone, saben que dependemos de nosotros pero ante un rival complicado como Perú. A ellos (Perú) no le sirve el empate, a nosotros tal vez para ir al repechaje, pero aún la gente no se repone del golpe”, añadió Edgar Ospina.

Cabe resaltar que el Perú vs Colombia se jugará el próximo 10 de octubre a partir de las 18:30 (horario peruano) desde el Estadio Nacional por la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.