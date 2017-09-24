Síguenos

Perú vs Colombia: conoce los 73 cajeros BBVA para comprar entradas del partido

Perú vs Colombia: conoce los 73 cajeros BBVA para comprar entradas del partido
Aquí te dejamos el listado de todos los cajeros para comprar entradas del partido de la Selección Peruana ante Colombia. (Foto: BBVA)

Síguenos en Facebook



Los clientes del banco BBVA podrán comprar antes que nadie tus entradas para el partido Perú vs Colombia por la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018, donde la Blanquirroja podría definir una histórica clasificación mundialista.

Los hinchas podrán adquirir sus boletos para este encuentro los días 25 y 26 de setiembre, fechas de la preventa exclusivo para clientes y a través de los cajeros del BBVA Banco Continental.

Solo se debe tener una tarjeta de débito con saldo suficiente para poder pagar las entradas y acudir a uno de los 73 cajeros automáticos autorizados.

Una vez realizada la compra, el cliente recibirá un voucher de confirmación que deberá canjear con su DNI en la Alameda de la Cultura de la Sede Central de BBVA Continental (Av. República de Panamá 3055, San Isidro) desde las 09:00 horas hasta las 20:00 horas de los días 28 y 29 de setiembre y 02 de octubre.

Estos son los 73 cajeros BBVA para comprar las entradas

1 SEDE CENTRAL SAN ISIDRO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 3055, SAN ISIDRO
2 ISLASEDE CENTRAL HALL2 (2) AV. REPUBLICA DE PANAMÁ 3055 – HALL 2
3 OFICINA CANAVAL Y MOREYRA (1) AV. CANAVAL Y MOREYRA 243-245, SAN ISIDRO (FRTE. A EDIFICIO PETROPERU)
4 OFICINA CC SAN BORJA (4) AV. JAVIER PRADO ESTE N° 2010 CENTRO COMERCIA LA RAMBLA
5 OFICINA LA MOLINA (3) AV. LA MOLINA N° 746-A / 746 / 742 – LA MOLINA
6 OFICINA LINCE (2) IGNACIO MERINO 2099, LINCE
7 OFICINA PASEO LA CASTELLANA (2) AV. PASEO DE LA CASTELLANA N° 101, 103, 107 – Santiago de Surco
8 OFICINA MIRAFLORES (1) AV. LARCO 1204, MIRAFLORES
9 OFICINA REAL PLAZA CENTRO CIVICO AV. GARCILAZO DE LA VEGA ESQ. AV. BOLIVIA – C.C. CENTRO CIVICO LOCAL COMERCIAL LS-15
10 OFICINA ANGAMOS Y PETTIT THOUARS (2) AV. ANGAMOS SESTE 215 – 227 ESQ. AV. PETITTHOURS
11 OFICINA RICARDO PALMA (2) AV. RICARDOPALMA 296-298 MIRAFLORES
12 OFICINA SAN FELIPE (2) RESIDENCIALSANFELIPETDA. 23, JESÚSMARÍA
13 OFICINA PLAZA LIMA NORTE (6) Av. TOMÁS VALLE CON PANAMERICANA NORTE LOCAL CF 6 CC. Plaza Lima Norte
14 OFICINA CC SAN MIGUEL C.C. SAN MIGUEL – 3ER PISO AREABANCOS
15 OFICINA JAVIER PRADOO ESTE AV. JAVIER PRADOO ESTE 604 ESQUINA CON DOMINGO PONTE
16 OFICINA MALL AVENTURA PLAZA CALLAO (1) AV. OSCAR BENAVIDES #3866-URB EL AGUILABELLAVISTACALLAO
17 OFICINA BOLIVAR (3) AV. BOLIVAR 1188-1190
18 OFICINA SANTA ANITA (3) CALLE LAS ALONDRAS 257 SANTA ANITA (32 C. CENTRAL)
19 OFICINA CAMANA LIMA (3) AV. EMANCIPACIÓN 200 ESQ. CON CAMANÁ, LIMA
20 OFICINA LAS FLORES (5) AV. PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA 1643, SJL (FRTE. METRO)
21 OFICINA MALL AVENTURA PLAZA STA. ANITA (2) AV CARRETERA CENTRAL 111
22 OFICINA CEDROS DE VILLA (2) ESQ. ALAMEDA SUR Y SAN MARCOS- VILLA CHORRILLOS
23 OFICINA METRO FAUCETT II (5) AV. VENEZUELA 5414 TDA 1152 – 1160 ESQ. AV FAUCETTSAN MIGUEL (DENTRO DE METRO VENEZUELA)
24 OFICINA PETIT THOUARS AV. PETITT HOUARS 2790, SAN ISIDRO
25 OFICINA GAMARRA (1) PROLONG. UNANUE 1599, LA VICTORIA
26 OFICINA CC CANTA CALLAO (1) AV. OPEN PLAZA CANTA CALLOA – L COMER.14 (AV. CANTA CALLAO ESQ. BERTELO Ó 2 CUADRAS DE AV. FAUCETT CON CANTA CALLAO
27 OFICINA AVENIDA PERU (3) AV. PERÚ 3442 3444, SAN MARTÍN DE PORRES
28 OFICINA PARURO (1) JR. PARURO 877 CERCADO DE LIMA
29 OFICINA SANRAFAEL (1) AV. COLONIAL 1381 CERCADO
30 OFICINA CAYMA (1) AV. EJERCITO 710 – YANAHUARA
31 OFICINA LIMA (2) JR. CARABAYA NO. 841
32 OFICINA CC ATOCONGO (1) AV. CIRCUNVALACIÓN 1801- PS,1805 LOCALES 33 Y 34 SAN JUAN DE MIRAFLORES
33 OFICINA LURIN (1) ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN LAS VIRREYNAS MZ, F LOTE 1 Y 2 FRENTE A GRIFO PETROPERU
34 OFICINA VALLE SHARON (1) AV. CESAR CANEVARO 109
35 OFICINA LAS BEGONIAS LAS BEGONIAS 425-429, SAN ISIDRO
36 OFICINA SAN JUAN DE MIRAFLORES (4) AV. DE LOS HÉROES 502, SAN JUAN DE MIRAFLORES
37 OFICINA VENEZUELA I (1) AV. VENEZUELA 635, BREÑA ( FRENTE A METRO )
38 OFICINA IZAGUIRRE (1) AV. CARLOS IZAGUIRRE 878, LOS OLIVOS ( FRENTE A LA MUNICIPALIDAD)
39 OFICINAMULTIPLAZA (5) AV, CARLOSIZAGUIRRE 275, INDEPENDENCIA
40 OFICINA METRO PLAZA CASTILLA (3) AV. ALFONSO UGARTE Nº279-293 ESQUINA PLAZA CASTILLA Nº101-131 ESQUINA JR. OROYA Nº242-292
41 OFICINA REAL PLAZA SANTA CLARA (4) CARRETERA CENTRAL ESQ. CON AV LA ESTRELLA URB. SANTA CLARAATE
42 OFICINA CHORRILLOS AV DEFENSORES DEL MORRO 456-458-460-462
43 OFICINA VENEZUELA III (2) AV. VENEZUELA 1254, BREÑA
44 OFICINA JOCKEY PLAZA AV. JAVIERPRADOESTE N° 4200, TIENDAS 201 Y 211
45 OFICINA TRUJILLO (5) JR. FRANCISCO PIZARRO 620 – TRUJILLO
46 OFICINA COMANDANTE ESPINAR AV. COMANDANTE ESPINAR CDRA. 4 – MIRAFLORES
47 OFICINA COLONIAL (1) CALLEOMEGA 149 ( ALT. 55 DE COLONIAL ) CALLAO
48 OFICINA CAMACHO AV. PROLONGACIÓ NJAVIER PRADOESTE 4921
49 OFICINA COVIDA (1) AV. ANTUNES DE MAYOLO 1236, LOSOLIVOS
50 OFICINAB ARRANCO AV. GRAU 414, BARRANCO
51 OFICINA CAÑETE (1) JR. DOS DE MAYO 434 – 438 – 442 – 444. SAN VICENTE DE PAUL. CAÑETE
52 OFICINA CHICLAYO (6) AV. BALTA 651 CHICLAYO
53 OFICINA EL TAMBO (4) AV. MARISCAL CASTILLA 1610
54 OFICINA GUARDIA CHALACA (1) AV LA MARINA SUB LOTE 5 URB. BENJAMIN DOIGLOSSIO
55 OFICINA CHAMA AV. BENAVEIDES N° 4099-4099A, URB. CHAMASANTIAGO DE SURCO
56 OFICINA CHACARILLA AV. PRIMAVERA N° 1054
57 OFICINA HUARAL (3) CALLEDERECHA 385
58 OFICINA EL RETABL OCOMAS (1) AV. UNIVERSITARIA 7101-7105-7107 MANZANA H LOTE 22 II ETAPA. URBANIZACIÓN EL RETABLO
59 OFICINA REAL PLAZA PIURA (3) PROLONG. AV SANCHEZ CERRO, CRUCE AV VICECON AV PANAMERICANA NORTE LOTE 234-239 A-B
60 OFICINA NUEVO CHIMBOTE (2) AV. EL PACÍFICO ESQUINA CON AV. COUNTRY (BUENOS AIRESNUEVO CHIMBOTE)
61 OFICINA CHOSICA (1) AV. 28 DE JULIO 160-164-168 POBLACIÓN DE NUEVA CHOSICA . DISTRITO DE LURIGANCHO
62 OFICINAORRANTIA AV. ALBERTODELCAMPO N° 1006
63 OFICINA CAVENECIA ESQ. CAVENECIA Y VARELA, SANISIDRO ( DASSO )
64 OFICINA CHIMBOTE (4) AV. FRANCISC OBOLOGNESI 696 – CHIMBOTE
65 OFICINA TACNA AV. SANMARTIN 665 – TACNA
66 OFICINA SAN MARTIN ICA JR. SAN MARTIN 1144 – URB. SAN ISIDRO ICA
67 OFICINA PISCO (1) ESQ. PEREZ FIGUEROLA / AV. INDEPENDENCIA PZ. ARMASPISCO
68 OFICINA BARRIO COMERCIO (2) JR. TAHUANTINSUYO N° 298 (C2 LOTE 1), SECTOR BARRIO COMERCIO, CRUCE CON AV. ALFONSO UGARTETARAPOTO/ SAN MARTÍN / SAN MARTÍN
69 OFICINA AREQUIPA CALLLE SAN FRANCISCO 108
70 OFICINA BELENIQUITOS JR. PRÓSPERO 1171
71 OFICINA PUCALLPA ESQ. UCAYALI CON RAYMONDI 570
72 OFICINA CUSCO (5) AV. EL SOL 366 – CUSCO
73 OFICINA CHIMBOTE AV. FRANCISCO BOLOGNESI 696 – CHIMBOTE
TAGS:

,

,

Más en Eliminatorias Rusia 2018

Perú vs Colombia: se agotaron las entradas para la tribuna oriente

Perú vs Colombia: se agotaron las entradas para la tribuna oriente
Argentina vs Perú: Selección Peruana inició entrenamientos en la Videna

Argentina vs Perú: Selección Peruana inició entrenamientos en la Videna
Perú vs Colombia: hinchas hacen largas colas en los bancos para comprar entradas

Perú vs Colombia: hinchas hacen largas colas en los bancos para comprar entradas
Argentina vs Perú: los 3 argentinos que más daño pueden hacer a Perú

Argentina vs Perú: los 3 argentinos que más daño pueden hacer a Perú
Pedro Gallese: así se entrena para su regreso con la Selección Peruana

Pedro Gallese: así se entrena para su regreso con la Selección Peruana
Perú vs Argentina: Juan Luis Cipriani analizó la posibilidad de acompañar a la Selección Peruana

Perú vs Argentina: Juan Luis Cipriani analizó la posibilidad de acompañar a la Selección Peruana
Lanzan canción para alentar a la Selección Peruana ante Argentina y Colombia

Lanzan canción para alentar a la Selección Peruana ante Argentina y Colombia
Chemo del Solar habló sobre el Argentina vs Perú en la Bombonera

Chemo del Solar habló sobre el Argentina vs Perú en la Bombonera
Sergio Peña agarra confianza de cara a la fecha doble con la Selección Peruana

Sergio Peña agarra confianza de cara a la fecha doble con la Selección Peruana
Ver más en ELIMINATORIAS RUSIA 2018

Últimos videos

Ver más
Ver más

Lima es nominada como mejor destino mundial para congresos

Ministro de Defensa insta a tener plan familiar por posibles sismos

Irán reacciona a nuevo veto migratorio de Trump: "es más ofensivo"

Así queda la tabla tras victoria de Alianza Lima sobre Sporting Cristal

Dragon Ball Super: ¿qué pasará en el capítulo 109?

Ir a portada