Perú vs Bolivia y los resultados que nos convienen en la fecha de Eliminatorias

Este jueves se juegan los 5 partidos de la jornada 15 de Eliminatorias Rusia 2018 en Sudamérica. El Perú vs Bolivia es el que más interesa, aunque no podemos dejar de estar atentos a otros resultados.

Sí, es que la Selección Peruana no depende de sí misma. Estamos en el séptimo lugar con 18 puntos (gracias al fallo final del TAS sobre el caso Nelson Cabrera) y para terminar más cerca de la zona de repechaje y, porqué no, del cuarto lugar, debemos aguardar por otros resultados para llegar a fecha 16 con opciones más reales.

Obvio, Perú debe ganar. Eso es básico, primario. Ahora, debemos hacernos la idea que Brasil (33), Colombia (24) y Uruguay (23 y +9) son casi inalcanzables (los de Tite lo son). Ello nos deja solo a Chile (23 y +5), Argentina (22) y Ecuador (20) por delante.

Brasil recibe a Ecuador en Porto Alegre y los locales deben ganar. Otro resultado nos sería muy perjudicial. La selección ecuatoriana es sexta en la tabla con 20 puntos y ellos caen y nosotros vencemos, seríamos sextos.

Si a lo anterior, acompaña una victoria de Uruguay sobre Argentina, la jornada sería muy buena. Uruguay se dispararía (tendría 26 puntos) y dejaría a los albicelestes (22 puntos), con la soga al cuello.

¿Nos importa el Chile vs Paraguay? Los guaraníes tienen 18 puntos, igual que Perú, pero con peor diferencia de goles (-1 contra -8).

Si Paraguay vence en Chile, revive. Si los mapochos ganan, se disparan con 26 puntos. ¿Un empate? No sería malo. Si miramos solo el quinto lugar, entonces que gane Chile.

El partido Venezuela vs Colombia no repercute casi en nada para nuestros interese. El equipo de José Pékermnan es segundo con 24 puntos y su presencia en el Mundial Rusia 2018 es casi un hecho. Los llaneros son coleros absolutos y parece que ello no cambiará.

