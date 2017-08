Perú vs Bolivia: Jefferson Farfán habla de competencia con Ruidíaz por el puesto

Jefferson Farfán llegó al Perú con todas las ganas de jugar y demostrar que matará por la Selección Peruana. La ‘Foquita’ brindó declaraciones tras los entrenamientos de este lunes en la Videna y se refirió a la competencia que existe con Raúl Ruidíaz por el puesto de Paolo Guerrero.

“Han visto que puedo jugar por la banda y por dentro, así que no tengo problemas, estoy feliz por regresar, no había visto a mis compañeros desde hace tiempo y ello me pone contento”, fueron las primeras palabras de Farfán.

“Con el profesor conversé muy poco, me dio la bienvenida y seguro ya hablaremos después”, añadió.

Sobre el jugador que debe ocupar el puesto de Guerrero, quien no jugará ante Bolivia por suspensión, Jefferson Farfán fue cauto y aseguró que lo que más importa es ganar el encuentro.

“Lo importante es ganar, lo importante es sacar los 3 puntos, no importa el que hace el gol. Nadie subestima a Bolivia, será complicado como todos los partidos de eliminatorias. He trabajado mucho para recuperar mi nivel, por las lesiones graves que tuve, pero tuve fe”, confesó.

“Extrañaba la selección, pero sabía que era complicado estar por mis lesiones. No pensamos en el TAS, eso es un tema de los dirigentes. El campo del monumental es un campo como todos, no tenemos problemas por eso”, concluyó.

Perú vs Bolivia se enfrentarán este jueves 31 de agosto desde las 21:15 horas en el estadio Monumental por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018.