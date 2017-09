Perú vs Argentina: ¿los seleccionados argentinos pagan sus propios pasajes aéreos?

¿Amor a la camiseta o posible reembolso? No está muy claro el tema, pero a pocos días del Perú vs Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018, una noticia llamó la atención desde suelo platense.

Y es que según el padre del delantero Sergio Kun Aguüero, los jugadores de la selección argentina pagan sus propios pasajes aéreos para llegar a Buenos Aires, pero no precisó si luego existe un reembolso por parte de la AFA.

“Desde la final con Chile en la Copa América Centenario, los jugadores se pagan los pasajes para venir a Argentina cuando lo hacen en vuelos directos. O si no se los ponen los clubes y no la AFA, como pienso que debería ser. Después no sé si les devuelven la plata o cómo es”, expresó el padre del Kun, Leonel del Castillo, en diálogo con TyC Sports.

via GIPHY

Sonó más a queja. Los jugadores argentino no quieren vuelos con escalas, sino directos, teniendo en cuenta que son viajes largos desde Europa. Los vuelos sin escalas son más costosos.

“Sergio se sacó los pasajes varias veces, principalmente para evitar los trasbordos. Entonces, ¿cómo no les va a importar la Selección a los jugadores? Lo viven al máximo, lástima que no puedan hablar y expresar cómo se sienten”, cerró Del Castillo.

