Sampaoli ya sabe lo que pasará si pierde con Selección Peruana

En Argentina están preocupados ante un posible resultado negativo frente a la Selección Peruana. Ya muchos hablan de un fracaso de Jorge Sampaoli dirigiendo a Lionel Messi y compañía. Ante ello, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, se refirió ante una posible salida del extécnico de Sport Boys y Sporting Cristal.

“Si no entramos al Mundial, Sampaoli va a seguir siendo el técnico”, recalcó ‘Chiqui’ Tapia ante una posible derrota de Argentina frente a la Selección Peruana, que podría dejar fuera del Mundial al cuadro de Lionel Messi. Por ello el mismo presidente de la AFA salió a tranquilizar la situación.

“No imagino un Mundial sin Argentina y si no estuviéramos convencidos no hubiésemos traído a Jorge Sampaoli, y no hubiéramos el esfuerzo que hicimos desde lo económico”, afirmó ‘Chiqui’ Tapia sobre la situación del técnico de la Selección Argentina frente a Perú.

Por último, el presidente de la AFA recalcó que Argentina irá directo al Mundial Rusia 2018 y que no ve que la clasificación tenga que irse hasta el repechaje.

“Vamos directo, no firmo ningún repechaje. Lo que digo, lo digo del convencimiento y con la tranquilidad de que vamos a clasificar directo. Tenemos que enfocar todas nuestras energías en jugar esta primera final contra Perú”, aseguró ‘Chiqui’ Tapia, destacando el duelo ante la Selección Peruana como definitivo.

‘Chiqui’ Tapia habló de Perú