Perú vs Argentina: periodistas de FOX Sports elogiaron a Ricardo Gareca

Para la prensa argentina el buen momento de Perú tiene nombre y apellido: Ricardo Gareca. El técnico es respetado por su gran trabajo por lo que hizo con Vélez Sarsfield, donde ganó 5 títulos con el equipo de Liniers y es el principal responsable de la remontada de la Selección Peruana para llegar a la cuarta ubicación con 24 unidades en las Eliminatorias Rusia 2018.

A pocos días para el Perú vs Argentina en la Bombonera de Buenos Aires, la prensa argentina tuvo palabras de elogio para el técnico de la Selección Peruana. Ricardo Gareca tomó decisiones drásticas durante su proceso, muchas de ellas criticadas, pero empezaron a dar fruto con el tiempo. Los periodistas de FOX Sports admiten que no veían al ‘flaco’ con buenos ojos; sin embargo, en la recta final de las eliminatorias se dieron cuenta de la “belleza que tiene como técnico”, según indica Federico Bulos.

“Es extraordinario lo que hizo Gareca en Argentina con Vélez Sarsfield. Luchó todos los títulos nacionales e internacionales. Nosotros no vimos en Gareca que teníamos la salvación a mano. Y hoy que lo vemos en la casa del vecino, ahora si nos damos cuenta de la belleza de Gareca como técnico”, señaló Federico Bulos en entrevista con Latina.

Por su parte, Diego La Torre destacó el cambio que hizo Ricardo Gareca con la Selección Peruana. “Desde el proceso que empezó Gareca hasta hoy el equipo francamente ha cambiado. Han jugado bien al fútbol, tiene futbolistas que son muy desequilibrantes, habilidosos. Tiene a Paolo Guerrero, que además es el símbolo del equipo. Pero fundamentalmente lo que recuperó Perú fue su fútbol de siempre”, dijo.

Finalmente, Emiliano Pinzón señaló que; si más adelante las cosas no van bien, deberán respetar el proceso de Ricardo Gareca. “Si Perú no va al mundial Gareca tiene que seguir porque está haciendo un buen trabajo. Sacó a las vacas sagradas por distintos motivos y hay jugadores que sabe la metodología. Si clasifican ahora es mejor, y si van al mundial y las cosas no van bien, dale un proceso”.