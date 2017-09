Perú vs Argentina: parte médico sobre lesiones de Pedro Gallese y Pedro Aquino

¿Llega o no? Esa es la pregunta que se hacen todos los hinchas peruanos sobre las lesiones de Pedro Gallese y Pedro Aquino a casi una semana del partido Perú vs Argentina por la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 en La Bombonera.

El médico de la Selección Peruana Julio Segura ofreció el parte médico sobre Pedro Gallese, quien no tiene actividad por una lesión en la mano, la misma que fue operada.

“Gallese, desde el punto de vista médico, está trabajando bien, está haciendo fisioterapia después de los entrenamientos. Felizmente, no tiene molestias y cada vez está mejor. No tiene síntomas en estos momentos y ya trabaja a la par de sus compañeros. No he visto que sienta dolor al momento de atrapar una pelota, eso se va a ver con el correr de los días. Hay un pronóstico alentador porque se ha recuperado antes de lo esperado, pero la decisión de sí está o no frente a Argentina va a corresponder al preparador de arqueros por la parte de confianza y la parte técnica”, declaró Segura a RPP.

En otro momento, el galeno indicó que Pedro Aquino tiene fatiga muscular y una contractura, aunque aseguró que no es nada de consideración.

Aquino ha tenido una fatiga muscular y por eso pidió su cambio en el partido que sufrió la lesión, el jugador ha tenido una buena actitud para que esta no empeore. El informe médico dice que tiene eso, al igual que una contractura, pero nada es de consideración. No podemos recomendarle a Lobos BUAP que no juegue; si él está en condiciones de jugar, lo hará. Ellos mismos lo pueden evaluar y ponerlo, no creo que vayan a arriesgar a un futbolista. Desde mi punto de vista, hay que estar tranquilos con él. Más tarde conversaré con un fisioterapeuta de la FPF que irá a verlo, pero no creo que sea de consideración”, señaló el médico de la Selección.