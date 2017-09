Perú vs Argentina: mítico Julio Meléndez da la clave para vencer a La Bombonera

El exjugador de la selección peruana y exfigura del Boca Junior de Argentina, Julio Meléndez pidió a la blanquirroja jugar con los “pies sobre la tierra” sabiendo que aún faltan algunos resultados para consolidar la clasificación al Mundial. También recomendó dejar de ver a La Bombonera como un “monstruo”, ya que es una motivación jugar allí.

“Los peruanos deben dejarse de pensar en la comida, en el agua y en la cancha y dedicarse a jugar con inteligencia como lo vienen haciendo. No deben ver a La Bombonera como un monstruo porque es un estadio glorioso que motiva a cualquier futbolista”, señaló Meléndez

A pesar que fuentes cercanas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aseguraron que Julio Melendez integraría la delegación peruana que viajará a Buenos Aires para jugar ante Argentina, el 5 de octubre, el propio exfutbolista mencionó que aún no está finiquitado.

“Los muchachos deben entrar al campo optimista de que todo les saldrá bien y en esta clase de partidos el campo de juego no juega a favor de ninguno de los equipos. Yo siempre quería jugar en La Bombonera porque uno siente el calor de la afición. Asistirán más de 60 mil aficionados solo a ver buen fútbol

En otro momento, señaló que ambas selecciones se temen porque será el partido más esperado por el mundo del fútbol debido a que se juegan muchas cosas como si Lionel Messi podrá estar en el Mundial.

Sobre el actual momento de la “bicolor”, resaltó el juego del equipo en su totalidad, pero dijo que la reacción se dio tarde porque si se hubiera ganado partidos claves, Perú ya estaría en el Mundial de Rusia. También pidió tener los pies sobre la tierra, ya que hay otras selecciones como Ecuador, Chile y Paraguay tienen vida todavía.

“No podemos decir que Perú está en el Mundial. Claro, todo lo queremos, pero hay rivales directos y un traspiés podrían superarnos en puntaje. La selección debe jugar con los pies sobre la tierra y concentrada en su objetivo”

Su ausencia en la selección peruana el Mundial de Argentina 1978 no le genera una deuda pendiente en su trayectoria futbolística porque asegura que lo más complicado es clasificar a una Copa del Mundo.

Prensa argentina elogió el trabajo de Ricardo Gareca con la Selección Peruana | Video: Latina

“No me siento apenado por no haber jugado un Mundial porque lo más complicado es clasificar y lo hice en 1977. Desgraciadamente una dolencia en la rodilla me impidió estar con el grupo” aseguró el exjugador de 75 años.

Meléndez recuerda que en una jugada con la casaquilla del Boca Juniors se rompió el menisco y los ligamentos. Tuvieron que extraerle la rótula. A los 37 años el doctor del club xeneize le aconsejó que pare.

El defensor peruano fue en un referente de la zaga central del Boca Juniors, dirigido en aquel entonces por Alfredo Di Stéfano.

Se mantuvo durante 4 años en Boca Juniors y llegó a ganarse el respeto de la parcialidad y admiración del equipo argentino debido a sus grandes actuaciones y su jerarquía individual, a tal punto de ser considerado uno de ídolos de la institución en su historia.

Fue internacional con la selección peruana, con la cual se consagró campeón de la Copa América de 1975.