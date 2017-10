Perú vs Argentina: Mauro Icardi llama la atención con mensaje del partido en Instagram

No se habla de otra cosa que no sea del Perú vs Argentina por Eliminatorias. El delantero argentino Mauro Icardi, del Inter de Milán, llamó la atención este lunes con un mensaje referente al vital encuentro entre estas selecciones a jugarse el próximo jueves 5 de setiembre en el estadio La Bombonera.

La pareja de la espectacular Wanda Nara asoma como titular en el esquema de Jorge Sampaoli, a pesar de que no tuvo una buena actuación en el partido anterior ante Venezuela en el Monumental de Buenos Aires.

“Empieza una linda semana, con muchas ganas de vestir la camiseta más linda de todas. Con un solo sueño, un solo objetivo. Vamos Argentina”, escribió el centrodelantero en su cuenta de Instagram

Sin embargo, un importante sector de la prensa argentina señala que Sampaoli sorprenderá y enviará desde el arranque al delantero Darío Benedetto de Boca Juniors.

Perú vs Argentina se jugará este 5 de octubre en el estadio la Bombonera desde las 18:30 horas en nuestro país (20:30 de Argentina) por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018.