Martín Liberman minimizó ausencia de Sergio Agüero frente a Perú

Fiel a su estilo, el periodista argentino Martín Liberman comentó sobre lo sucedido con Sergio Agüero, quien sufrió un accidente automovilístico en Holanda que tuvo consecuencias hacia su salud y que ello lo alejaría del partido de Argentina ante la Selección Peruana por las Eliminatorias Rusia 2018.

Martín Liberman es uno de los críticos más ácidos de Sergio Agüero por su irregularidad con la Selección Argentina. Pero esta vez fue más allá y le quitó importancia a su posible ausencia frente a Perú el próximo 5 de octubre en La Bombonera.

“Quien se lesionó es Agüero, no Messi ¿Quién debe reemplazarlo? No juega nunca y no aportó nada. Lamento su accidente pero no cambia nada”, dijo de forma contundente Martín Liberman, restando importancia a la ausencia del delantero en la Selección Argentina frente a Perú.

No obstante, Martín Liberman recalcó que esperaba que Sergio Agüero se reinvindicara con la Selección Argentina ante Perú. Además, el periodista argentino desestimó que hubiera algún problema en que haya ido a un concierto porque aún no estaba bajo las órdenes y en la concentración con el técnico Jorge Sampaoli.

“Yo lo quería de titular ante Perú. Así me cerraba la boca. Lo dije al aire varías veces. Dicho ésto, no veo nada de malo en que vaya a un recital. Si (Jorge) Sampaoli aún no los requirió en Argentina”, aseguró Martín Liberman sobre Sergio Agüero en su cuenta de Twitter.

Liberman minimizó ausencia de Agüero

Leo las crónicas o las encuestas y no termino de entender. Quien se lesionó es Agüero, no Messi. Quien debe reemplazarlo? No juega nunca y no aportó nada. Lamento su accidente pero no cambia nada — Martin Liberman (@libermanmartin) 29 de septiembre de 2017