Martín Liberman dijo que Perú "ya ganó" y genera polémica en Argentina

VIDEO. El partido Perú vs Argentina despierta pasiones de todos lados, hasta del periodismo deportivo. En esta ocasión, el periodista argentino Martín Liberman volvió a generar polémica en su propio país con sus elogios hacia la Selección Peruana a pocos días del esperado partido de Eliminatorias en La Bombonera.

En su programa de la cadena internacional FOX Sports, Martín Liberman siguió con su línea de criticar aspectos polémicos de Argentina, como la llegada tardía de Lionel Messi a la concentración de Jorge Sampaoli. Pero sus palabras fueron más allá e hizo hincapié en la ‘ventaja’ que tiene la Selección Peruana en contra de la Albiceleste.

“Perú desde la logística, ya nos ganó. Perú desde el trabajo, ya nos ganó. Perú desde el compromiso, ya nos ganó”, aseguró Martín Liberman, elogiando el trabajo planificado de Ricardo Gareca con la Selección Peruana con miras al partido contra Argentina del jueves en La Bombonera.

Asimismo, Martín Liberman hizo hincapié en Paolo Guerrero, quien dejó la concentración del Flamengo por anticipado junto a Miguel Trauco para integrarse a la Selección Peruana antes de lo previsto. El hombre de prensa hizo una comparación en el mismo sentido entre el ‘Depredador’ y Lionel Messi, referente indiscutible de Argentina.

“Si Paolo Guerrero le pudo decir al Flamengo que no cuenten con él porque lo de Perú es importante, ¿Messi no pudo hacer lo mismo con Barcelona ante Las Palmas porque es un partido ‘chiquito’?”, comentó Martín Liberman en su programa en la previa del Perú vs Argentina.

Liberman: “Yo quiero ganarle a Perú