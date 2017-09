Perú vs Argentina: Mario Alberto Kempes no entiende el mal momento "albiceleste" en las Eliminatorias

En una entrevista con Radio Ovación, el exmundialista argentino Mario Alberto Kempes se refirió al mal momento que atraviesa la ‘albiceleste’ a pocos días de enfrentar a la Selección Peruana con la intención de alcanzar un cupo para el Mundial de Rusia 2018.

“Será un partido con muchas dificultades porque ambas selecciones tienen que ganar. Cada uno depende de sí mismo (para clasificar) y será un lindo partido, aunque no sé si lindo, pero por lo menos será emotivo”.

“No le encuentro explicación a lo que está pasando, pero es una realidad los resultados no se dan, los jugadores no se encuentran, hay problemas de todo tipo, cambian de jugadores y estos no funcionan. Lo único que esperamos es que estos dos partidos los ganen”, agregó el ‘Matador’ sobre el presente de Argentina.

Mario Alberto Kempes reconoció que no sigue a la Selección Peruana, pero que el buen momento de la ‘Bicolor’ se dio tras la obtención de los tres puntos por el caso del boliviano Nelson Cabrera.

“No he visto los partidos de Perú, pero viendo los resultados que ha sacado en los tres últimos partidos más los puntos que le dieron por el caso de Bolivia, ha hecho que esto sea un golpe anímico muy bueno y está ahí dónde está a punto de dejar afuera a Argentina”.

Cabe resaltar que el partido Perú vs Argentina se llevará a cabo el próximo 05 de octubre a partir de las 18:30 (horario peruano) desde la Bombonera por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018.