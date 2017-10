Julio Meléndez a la prensa argentina: "La Bombonera no hace milagros"

A portas del partido de la selección peruana ante la argentina, Julio Meléndez es voz autorizada para analizar la situación de ambos equipos. Por ello desde Argentina se comunicaron con él para que hable del encuentro.

Como se recuerda, Julio Meléndez es uno de los jugadores más icónicos de la Blanquirroja, así como de Boca Juniors.

Ante ello, en una entrevista con el diario La Nación, le preguntaron sobre si la localía en La Bombonera beneficiaría al equipo de Jorge Sampaoli. “La Bombonera es única, pero no hace milagros”, respondió.

¿Qué siente un futbolista cuando juega en la Bombonera?

La Bombonera es la cancha más linda del mundo. No tiene nada que envidiarle a la del Real Madrid, o la del Barcelona o la del Manchester City. Cuando uno está jugando allí, se siente una sensación única: la de estar haciendo historia.

¿Hasta dónde “juega” la gente? ¿Puede afectar el marco a Perú?

La gente no juega. Va a haber hinchas de distintos puntos de la Argentina, pero también muchos peruanos. No creo que el clima externo afecte a Perú. Solo hay que salir a jugar y no estar pensando en la cancha. La Bombonera no hace milagros. En ese estadio se gana fama. Es un templo del fútbol mundial. ¿Cuántos turistas la visitan? Es realmente única. Por el barrio, por el club, por Caminito. Es lo más lindo que hay. Lo mismo opino cuando me comentan la idea de hacer un estadio nuevo en Casa Amarilla. ¡Pero por favor! ¡De ninguna manera!.

¿Qué recuerdos tiene de aquel partido del 69, en la que Perú dejó afuera del Mundial 70 a la Argentina?

Lo recuerdo con mucha pena, porque Perú dejó afuera a la Argentina, que es un país que quiero muchísimo y donde me quieren muchísimo. En esa época yo estaba triunfando en Boca. Ahora desgraciadamente los dos equipos están necesitados. Ojalá se den los resultados para que vayan los dos al Mundial de Rusia.

