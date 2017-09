Perú vs Argentina: Juan Luis Cipriani analizó la posibilidad de acompañar a la Selección Peruana

En conversaciones con el programa ‘Negrini Lo Sabe’ de Radio Ovación, el cardenal Juan Luis Cipriani afirmó que aceptaría viajar con la Selección Peruana para afrontar el Perú vs Argentina a jugarse en el estadio de la Bombonera.

“Si es que me invitan a viajar a Argentina con la Selección, aceptaría, pero no sé si podré acompañarlos. Desde aquí, el señor de los Milagros está en todas partes. Pero más que milagros, creo que el equipo está muy bien preparado, van a estar a la altura y las posibilidades de ganar son iguales que las de Argentina. He visto bastante bien a la Selección, me ha gustado mucho la competitividad y la seguridad con la que el equipo ha jugado. Se les ve estables y seguros, pateando y marcando muy bien”.

Por otro lado, el Arzobispo de Lima reconoció el buen ambiente que se maneja a la Selección Peruana de cara a los últimos encuentros donde reconoció que tuvo una pequeña conversación con el entrenador Ricardo Gareca.

“El ambiente alrededor de la Selección es de enorme optimismo, yo también me siento así. Ojalá Perú clasifique, todos tenemos que apoyar porque es un momento muy especial para todo el pueblo peruano. Estaba intercambiando palabras con el profesor Gareca, quien está muy contento por el apoyo y la respuesta de los jugadores”.

Cabe resaltar que el Perú vs Argentina se disputará el próximo 05 de octubre a partir de las 18:30 (horario peruano) desde la Bombonera por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018.