Perú vs Argentina: Jefferson Farfán está apto para jugar en La Bombonera

Grandes noticias. El delantero Jefferaon Farfán fue revisado de manera exhaustiva por el médico de la Selección Peruana Julio Segura y el diagnóstico del galeno fue importante: solo tiene una fatiga muscular y está apto para jugar ante Argentina en La Bombonera. Video YouTube.

Jefferson Farfán acudió este sábado a una clínica con el médico de la selección peruana y se le practicó una resonancia magnética para conocer al detalle la lesión que lo aquejaba y que le impidió terminar el partido con el Lokomotiv Moscú ante el Zlin por la Europa League.

El doctor Segura ofreció un informe médico en la Videna, luego de los entrenamientos de la Selección, y aseguró que Farfán solo tiene fatiga muscular.

“No arrojó mayor gravedad, por lo que se le va a bajar la carga de trabajo y esperamos que esté presente para el partido ante Argentina. Para el informe que estamos dando, Farfán no tiene nada grave. Raúl Ruidíaz tiene una contusión en el pie y está un poco con molestias pero no tiene nada grave. es solo bajarle la carga de trabajo. Alberto Rodríguez tiene una molestia muscular y luego de los exámenes no tiene nada grave y está trabajando”, informó Segura.