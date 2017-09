Perú vs Argentina: ¿debemos temer arbitraje por fuerte presión de tener a Messi en Rusia 2018?

El Perú vs Argentina a jugarse el próximo 5 de octubre en Buenos Aires por la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 pone mucho más en juego que 3 puntos: está en juego la presencia del mejor jugador de fútbol de la actualidad en un mundial de la FIFA: Lionel Messi.

Los mundiales de fútbol son un gran espectáculo deportivo y, por ello, es muy rentable, económicamente hablando. La atención que atrae este certamen es global. Pero la atención se debe a que la gran mayoría de figuras del fútbol están ahí. Si no están, las marcas no ganan lo que desean que ganar. Así de simple.

Basta con ver el mercado de fichajes, la presión de las marcas deportivas que visten a clubes y a jugadores, la exigencia de las grandes ligas de tener solo jugadores foráneos que sean seleccionados, etc.

Se trata de vender. El mundial de la FIFA nos apasiona. Nos deja ciegos para el resto de cosas que no sea fútbol. Los botines o chimpunes que utilizan tal o cual jugador, la marca de camiseta, los productos para el cuidado personal que auspician a los mejores, la bebida preferida de estos, etc.

via GIPHY

Desde hace unos meses, al apreciar el juego de Argentina y sus malos resultados, muchos se preguntan si es posible un mundial sin Lionel Messi. ¿Un mundial sin Messi? Es una pregunta que ni siquiera merece respuesta porque es obvia: no hay forma.

La FIFA y la organización del Mundial Rusia 2018 quieren que Lionel Messi esté en esta cita con su selección. Claro, importa que estén los Dybala, Mascherano, Di María, etc, pero la ‘Pulga’ no solo es la vedette de Argentina, sino del mundial.

¿Habrá presión extra al árbitro del Perú vs Argentina? ¿Veremos, otra vez, esas decisiones arbitrales muy extrañas (por no decir otra cosa) en contra de la Selección Peruana? ¿Jugaremos contra 12 en el campo de juego?

Luego del escándalo de corrupción en la FIFA y que trajo abajo a los más altos dirigentes de la Conmebol, muchos de ellos presos, también se elevaron voces que señalaban un manejo antojadizo de los árbitros a favor de los más poderosos.

En las redes sociales los hinchas no se cansan de escribir: “la FIFA no va a permitir que Argentina quede fuera del Mundial”. Pensamos mal y ojalá no acertemos. En todo caso estaremos atentos.

via GIPHY