Perú vs Argentina: los 6 jugadores que se perderían el Perú vs Colombia

Todo queda listo para el partido entre Perú vs Argentina el próximo 5 de octubre en la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. Con varias ausencias en la Bombonera, Ricardo Gareca también debe tomar en cuenta a los jugadores que están en capilla y podrían perderse el Perú vs Colombia el 10 del mismo mes.

Los jugadores con riesgo de perderse el duelo frente a los cafeteros son: Luis Advíncula, Miguel Trauco, Carlos Cáceda, Nilson Loyola, Jefferson Farfán y Pedro Gallese. Si alguno de ellos recibe una tarjeta amarilla, no podrá participar del duelo contra los colombianos que se jugará el 10 de octubre en el Estadio Nacional.

Por ello este 10 octubre, estos 6 jugadores deben tener cuidado de no acumular su segunda amarilla y así la bicolor no llegue disminuida a la última fecha de las Clasificatorias a Rusia 2018. Es cierto que frente a Argentina la selección peruana se juega mucho con miras a su clasificación, pero los jugadores no deben olvidar que es una fecha doble y que lo que se haga en el primer encuentro repercute en el segundo.

Cabe señalar que, para el Perú vs Argentina, Ricardo Gareca no contará con Christian Ramos, André Carrillo, Christian Cueva y Paolo Hurtado. Todos fueron amonestados, salvo la expulsión de Ramos, en el partido contra Ecuador.