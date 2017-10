Periodista Carlos Antonio Vélez cree que Colombia clasificará en Lima

YouTube. Uno de los periodistas más reconocidos de Colombia es Carlos Antonio Vélez, quien se refirió al duelo entre Perú vs Colombia por la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. El partido crucial se jugará este martes 10 de octubre a las 18:30 horas en el Nacional de Lima, donde el equipo cafetero tendrá que reponerse tras los malos resultados en las últimas jornadas.

“Hoy Perú es más que Colombia como equipo, aunque Colombia tiene mejores jugadores. La realidad es que Colombia no juega bien hace tiempo y es culpa de Pekerman. Él vive en Disneyland, no vive en Colombia. No vive en Colombia ni siquiera, ya no trabaja. El equipo depende de las individualidades y hubo muchos partidos que alcanzó con eso. Contra Paraguay nos estaba salvando Falcao, pero los errores de Ospina nos constaron el partido” dijo el periodista colombiano como se muestra en YouTube.

“Colombia no va Lima confiada, al contrario. Colombia depende de cómo se levanten los buenos jugadores que tiene. Pero no hay un funcionamiento que respalde eso. La gente está muy desilusionada”, manifestó Vélez como se escucha en YouTube.

El periodista colombiano ha trabajado en radio y televisión por más de 40 años y muchas veces sus críticas han despertado polémica en su país.

Colombia viene de perder por 2-1 ante Paraguay en el último minuto. El resultado hace que jueguen la clasificación en Lima contra Perú, que viene invicto en 5 partidos por eliminatorias Rusia 2018.

Periodista colombiano cree que Colombia clasifica en Lima