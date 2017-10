Pedro Gallese explicó la fórmula para ser el mejor jugador del Perú vs Argentina

El mejor jugador del Perú vs Argentina, Pedro Gallese, fue el responsable de dejar el arco en cero. El arquero de la Selección Peruana estaba descartado para el cotejo; sin embargo, su esfuerzo y deseo de defender el arco blanquirrojo hizo que supere la lesión en tiempo récord a sus 26 años.

Pedro Gallese explicó cómo fue el intenso trabajo para llegar a ser el titular del Perú vs Argentina tras el final del partido. “Me preparé mucho para este partido. Sabía que era duro por la lesión que tenía. Hace mes y medio que no tapaba. Me preparé al máximo y estos son los resultados”.

“Muy contento por que sacamos un buen resultado. Hubiera sido lindo ganar con esa última jugada de Paolo, pero Romero sacó una pelota increíble. Ahora ya está. Nos repartimos los puntos, y seguimos con vida”, agregó.

El arquero Pedro Gallese consiguió tapar 5 situaciones clara de gol y se convirtió en el mejor jugador del partido. El capitán Paolo Guerrero, destacó su participación y agradeció a Dios por su compromiso con el equipo.