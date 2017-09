Oblitas sobre la Selección Peruana: "No vamos a cometer los errores del 1997"

Tal como pasó en las Eliminatorias para de Francia 1998, la Selección Peruana está nuevamente cerca de un Mundial, esta vez para el de Rusia 2018. Y una voz autorizada para hacer una comparación entre ambos equipos es Juan Carlos Oblitas.

Quien dirigió a ese equipo peruano noventero, es ahora gerente de la Federación Peruana. Oblitas confía en que la Blanquirroja pueda terminar de la mejor forma posible esta campaña y en una entrevista con el diario El Comercio indicó que “no vamos a cometer los mismo errores del 1997”.

“Primero yo te digo desde ahora que voy a zanjar una línea porque ya pasé por todo esto. No vamos a cometer los mismos errores del 97. Yo voy a hacer que no se cometan los mismos errores. La euforia de la gente no se la quita nadie y yo quiero que la gente tenga toda esta ilusión. El hincha vive un romance con la selección y esto no se puede acabar”, comentó el también exjugador.

“Lo que no podemos permitir ni repetir los que rodeamos al grupo es caer en esa euforia. Debemos ser muy fríos y analíticos. Ya estamos viendo con Antonio García Pye y Néstor Bonillo todos los detalles del viaje y no cambiar nada de lo que hemos hecho ahora. Por ejemplo, en 1997, antes de jugar con Chile se hicieron cambios en la logística, en el viaje, se subió mucha gente al avión y todo lo demás”, agregó Juan Carlos Oblitas.

Vale recordar que la Selección Peruana se jugará prácticamente una final cuando visite el próximo 5 de octubre a Argentina en la siguiente fecha de Eliminatorias. Cinco días después se verá las caras con Colombia en Lima.