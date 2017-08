Mira el gol en contra de Arturo Vidal que silenció el Monumental de Santiago

Chile vs Paraguay abrieron el segundo partido del a fecha 15 de las Eliminatorias con una sorpresa a los 24 minutos del primer tiempo. Cuando La Roja se convertía en el protagonista del encuentro, Arturo Vidal marcó un gol en contra y silenció el Monumental de Santiago.

La Selección Chilena está obligado a conseguir tres puntos para estar muy cerca a la clasificación del Mundial Rusia 2018. Sin embargo, tiene un duro compromiso ante Paraguay, que hasta el momento, le complica el partido desde muy temprano con el gol en contra.

La jugada empezó con el tiro libre para Paraguay. El visitante Óscar Romero se paró frente al balón y ejecutó la falta al área de Chile. Cuando el balón estaba en el área, apareció Arturo Vidal para cabecear con la intención de despejar, sin embargo, todo salió mal luego que ingresó al arco de Claudio Bravo.

Por el momento, el resultado es sorpresivo conociendo que Chile es protagonista del partido durante todo el primer tiempo. Paraguay no ha tenido claridad en el juego y el único error de Chile le costó caro para irse con derrota en los primeros 45 minutos.

Arturo Vidal with a pretty spectacular own goal just now https://t.co/XzMmvducS2