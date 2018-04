"Messi No debería jugar más con Barcelona y concentrarse en el Mundial”

Todos los argentinos tienen la esperanza puesta de pelear el Mundial Rusia 2018 con Lionel Messi. Los resultados no han acompañado a los gauchos en su preparación a la copa del mundo, por lo que más de uno pide que el delantero del FC Barcelona priorice su participación con la “albiceleste”.

Una de estas voces ha sido, precisamente, el ex mundialista y campeón del mundo Oscar Ruggeri quien tuvo las siguientes palabras en relación a Lionel Messi y Rusia 2018: “Messi no debería jugar más con el Barça y centrarse en el Mundial”.

En declaraciones a Mediaset, el ex defensor de la Selección Argentina expresó: “¿Ustedes piensan que Barcelona va a perder el campeonato español si Messi no juega más? Messi puede llamar al presidente del Barcelona y decirle este es mi Mundial, me voy a dedicar a la Selección”.

Y acotó que debería repetirse una situación similar que aconteció al combinado argentino para el mundial de 1986: “Antes nos fuimos 65 días a concentrar. 65 días antes del Mundial ya estábamos todos juntos”.

Finalmente, por la jerarquía, la trayectoria, la trascendencia en la interna del grupo, Oscar Ruggeri agregó que Lionel Messi es el llamado a ponerse a la Selección Argentina al hombro: “Debería llamar a Sampaoli y decirle que se va a meter adentro a concentrar para el Mundial”.