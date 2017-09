Martín Libermann descalificó llamada de Jorge Sampaoli por este comentario

“¿Jorge Sampaoli tiene custodios? Jajajaja. Tipo que perdió el eje hace rato. Que aprenda de Simeone y Gallardo. Un bobi importante”. Estas fueron las palabras del periodista argentino Martín Liberman en su cuenta e Twitter, tras su llegada al estadio de Vélez en el partido contra Boca Juniors.

Lo cierto es que esta publicación en Twitter fue la principal razón por la que el técnico argentino tomó su teléfono y llamó a Martín LIberman para aclarar la situación. Esto lo dio a conocer el mismo periodista en su programa en FOX Sports junto a Gustavo López, donde confesó que es “primera vez que hablo con él”.

“Ayer se comunicó conmigo el jefe de prensa. Leyó lo que escribí. Y hoy (ayer) me llamó el técnico de la selección. Sintió la necesidad de explicarme que no pidió custodia, fue lo que le organizó Velez”, continuó.

A pesar de la comunicación y el altercado que tuvo con Jorge Sampaoli, Martín Liberman aseguró que “un llamado de Sampaoli no me cambia la situación, opino igual”.

“A veces me tocó caminar con Maradona por varios y muchas veces no era Diego el que apartaba a la gente. Pero él (Sampaoli) tiene que saber lo que pasa y si no quiere, tiene que decir: no quiero custodia”, agregó.