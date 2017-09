Jorge Sampaoli rompe su silencio y dice la verdad sobre la Selección Argentina

El técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, dijo este martes tras el empate 1-1 ante Venezuela que ahora sí están “más complicados” de cara a la clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

“Ahora sí estamos más complicados, teníamos la ilusión de después de estas dos fechas estar dentro de los clasificados, era nuestro sueño. La verdad que nos vamos con dos puntos en dos partidos en los cuales para mí tuvimos superioridad y no pudimos concretar”, dijo Jorge Sampaoli en rueda de prensa.

Argentina empató el jueves pasado sin goles ante Uruguay, igualó este martes con Venezuela y sigue en el puesto de repesca a falta de dos jornadas para el final de las eliminatorias sudamericanas.

La Albiceleste es quinta con 24 puntos, detrás de Brasil (ya clasificado con 37), Uruguay (27), Colombia (26) y Perú (24). Le siguen Chile (23), Paraguay (21), Ecuador (20), Bolivia (13) y Venezuela (8).

“Dejamos pasar una oportunidad muy importante de cara a la clasificación porque estábamos muy ilusionados, pero esto es fútbol y estas cosas pueden pasar”, dijo el entrenador.

Jorge Sampaoli consideró que ante Venezuela Lionel Messi “estuvo por encima del resto” y que es “preocupante tener un jugador tan valioso y no poder capitalizarlo”.

“Me enoja un poco el hecho de ser tan superiores y no poder ganar en una instancia tan importante. Ojalá que esta incomodidad de no haber ganado un partido que claramente merecíamos no nos confunda de cara al futuro”, sostuvo.

“Son situaciones complejas desde lo anímico. Los partidos que quedan hay que afrontarlos con profesionalismo. Tenemos que estar convencidos de nuestras capacidades y afrontar lo que viene con mucha fortaleza”, añadió.

Para Jorge Sampaoli, Argentina debió haber ganado “por tres goles de diferencia”, pero no lo hizo por “falta de contundencia”. “El equipo se desdibujó un poco en la segunda mitad pero si Argentina vuelve a tener la posibilidad de jugar como jugó en el primer tiempo estaremos mucho más cerca de la clasificación”, sostuvo.

Jorge Sampaoli dijo que en la próxima jornada, ante Perú, saldrán “a buscar el partido como hoy” y que si Argentina repite lo hecho en el primer tiempo va a “estar mucho más cerca de la obtención de la clasificación” para el Mundial de Rusia 2018.