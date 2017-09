Farfán sobre no poder jugar en Quito: "Cuando calenté sentí que me ahogaba"

La Selección Peruana dio el golpe este martes tras vencer en Quito a Ecuador por 2-1 en un partido válido por decimosexta jornada de las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018.

Y uno de los jugadores que se quedaron con las ganas de poder ingresar al campo del estadio Olímpico Atahualpa fue Jefferson Farfán, quien detalló que la altura le jugó una mala pasada.

“Cuando calenté sentí que me ahogaba, era lógico que eso me pase porque hace tiempo que no jugaba en una ciudad de altura. Pero, al final salté de alegría como todos y corrí a felicitar a mis compañeros, sin pensar ya en la altura. No saben cómo se sufre desde afuera”, contó la ‘Foquita’ para América Televisión.

En otro momento, no dudó en expresar que apoyar a la Blanquirroja a como de lugar, así le toque quedarse en el banquillo.

“Estoy muy feliz por la brillante actuación que cumplieron mis compañeros en la cancha. Esta vez me tocó estar en la banca y desde ahí los apoyé de manera incodicional”, agregó.

“Creo que hemos conseguido seis puntos muy importantes y ahora depende de nosotros mismos para alcanzar el sueño de clasificar al Mundial”, puntualizó Jefferson Farfán.