Fecha, hora y canales de TV por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018

Con la victoria de la Selección Peruana, el equipo de todos se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones por las Eliminatorias Rusia 2018. Este 5 de setiembre se cumplirá la fecha 16 con muchas selecciones obligadas a ganar para seguir peleando por un cupo al Mundial de Rusia. La Bicolor visitará a Ecuador desde las 4:00 pm. en el Atahualpa de Quito en busca de una hazaña.

El partido que abre la fecha 16será el que sostenga la selección de Bolivia ante Chile en el Hernando Siles de La Paz. El técnico Mauricio Soria guardó unos jugadores ante Perú con la única intención de conseguir los 3 puntos ante los ‘rojos’ que vienen de perder sorpresivamente ante Paraguay en el Monumental de Santiago.

Ecuador viene herido, pues no levantan hace mucho y se ubican en el séptimo lugar. Los amarillos no pudieron sumar en la ‘Arena do Gremio’ ante Brasil, mientras que los de Ricardo Gareca superaron 2-1 a Bolivia en el Monumental de Ate.

Cerrando la fecha estará Argentina vs. Venezuela y Paraguay vs. Uruguay. Este último será un duelo que Perú deberá estar atentos, pues los guaraníes comparten el mismo puntaje que la selección.

FECHA 16

Bolivia vs. Chile

Hernando Siles de La Paz

Hora: 3:00 p.m. (hora peruana)

Canal TV: Movistar Deportes (canal por confirmar) //Señal Internacional: Bolivia TV / Mega y Fox Sports Chile

Colombia vs. Brasil

Metropolitano Roberto Meléndez – Barranquilla

Hora: 3:30 p.m. (hora peruana)

Canal TV: Movistar Deportes (Canal por confirmar) //Señal Internacional: Caracol TV y RCN Televisión / SporTV 2, SporTV 3 y Globo

Ecuador vs. Perú

Estadio Olímpico Atahualpa – Quito

Hora: 4:00 p.m. (hora peruana)

Canal TV: Movistar Deportes (03-703 HD) //Señal Internacional: Gamavision, TC Television, Ecuador TV y RTS Ecuador. / CMD (Canal 3 de Movistar) y ATV (Canal 9)

Paraguay vs. Uruguay

Estadio Defensores del Chaco – Asunción

Hora: 7:00 p.m. (hora peruana)

Canal TV: Movistar Deportes (canal por confirmar) //Señal Internacional: Tigo Sports Paraguay, SNTP araguay y Telefuturo. / VTV

Argentina vs. Venezuela

Estadio Monumental de Nuñez – Buenos Aires

Hora: 6: 30 p.m. (hora peruana)

Canal TV: Movistar Deportes (canal por confirmar) //Señal Internacional: TyC Sports Argentina, TyC Sports Interior, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play y ESPN 107.9 FM. / Meridiano Televisión.

tabla de posiciones de las Eliminatorias