Esta es la apuesta de Martín Liberman si Argentina no va al Mundial

Los periodistas argentinos esperan con gran expectativa lo que será el Perú vs Argentina por eliminatorias Rusia 2018. Actualmente, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli se encuentra en la cuerda floja y este 5 de octubre recibirá a la Selección Peruana por el pase directo al próximo mundial. Son muchos los conductores que no muestran un optimismo con su selección; sin embargo, Martin Liberman confía en el equipo y realizó una apuesta.

“Si nos quedamos afuera, pago yo (cena, postre y bebida a toda a producción). Si vamos al mundial pagas tú”, dijo Martin Liberman a su colega Marcelo Grandio durante transmisión en vivo, dándose la mano en referencia de cumplir su palabra al final de las eliminatorias.

Por otro lado, Marcelo Grandio soprendió a todo Argentina con esta declaración en vivo en el programa “Liberman En Línea”. “Para mí no vamos al Mundial. Mis hijos me están diciendo de todo. Confío en que Perú ganará el partido. Yo confío en mi objetividad. Este equipo peruano es muy complicado y tiene dos o tres jugadores importantes. Miren a Paolo Guerrero. No es fácil la parada eh. Miremos el año 69”, aseguró.

Perú vs Argentina juegan el próximo 5 de octubre a las 18:30 horas (horario local) en el Estadio la Bombonera de Buenos Aires. Ambas selecciones llegan con 24 unidades y juegan un partido crucial con lograr la clasificación. En la última fecha, Perú recibe a Colombia en Lima, mientras Argentina visitará a Ecuador en Quito.