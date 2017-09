Eliminatorias Rusia 2018 y la tabla de posiciones EN VIVO con los resultados

Hoy martes se juegan los 5 partidos de la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018 y la tabla de posiciones quedará lista para la última jornada doble que se jugará en octubre. Este 5 de setiembre se juegan los partidos (15:00) Bolivia vs Chile – (15:00) Colombia vs Brasil – (16:00) Ecuador vs Perú – (18:30) Argentina vs Venezuela – (19:00) Paraguay vs Uruguay.

Así marcha la tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2016 en este momento, luego de jugarse la jornada 15 el pasado jueves 31 de agosto. Desde hoy, moveremos las posiciones en vivo con los resultados que se irán dando por la fecha 16.

La tabla en vivo, los equipos ya suman el punto del empate momentáneo:

1.- Brasil con 36 puntos (juega con Colombia 15:30)

2.- Colombia con 25 (juega con Brasil 15:30)

3.- Uruguay con 24 puntos y +9 (juega con Paraguay 19:00)

4.- Chile con 24 puntos y +2 (esta jugando con Bolivia y empata 0-0)

5.- Argentina con 23 puntos y +1 (juega con Venezuela 18:30)

6.- Perú con 21 puntos +0 (juega con Ecuador 16:00)

7.- Paraguay con 21 puntos y -5 (juega con Uruguay 19:00)

8.- Ecuador con 20 puntos +1 (juega con Perú 16:00)

9.- Bolivia con 11 puntos (esta jugando con Chile y empata 0-0)

10.- Venezuela con 7 puntos (juega con Argentina 18:30)