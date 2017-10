Eliminatorias Rusia 2018: preguntan a hinchas quién debe quedar fuera y todos responden "Chile"

Algo sucede contra Chile. Al menos eso se refleja en esta encuesta que realizó el canal argentino TyC Sports a propósito de la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 que se jugará este martes con el Perú vs Colombia en Lima, Brasil vs Chile en Sao Paulo, Ecuador vs Argentina en Quito, Paraguay vs Venezuela en Asunción y Uruguay vs Bolivia en Montevideo.

El periodista de TyC Sports caminaba por las calles de Montevideo y preguntó a los hinchas: “¿quién prefieres que quede fuera, Argentina o Chile?”.

Casi al unísono, todos respondían que querían ver afuera a Chile y recordaron el dedo de Gonzalo Jara a Cavani.

Chile depende de la Selección Peruana para conseguir clasificar al Mundial Rusia 2018. (Video: YouTube)

Los hinchas no juegan y Chile está tercero en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018, aunque debe cerrar en Sao Paulo ante Brasil. Argentina es sexto y debe terminar su camino en Quito ante Ecuador que no tiene opciones.

Periodista Martín Liberman destacó el nivel de Pedro Gallese con la Selección Peruana. (Video: YouTube)

Esposa de Radamel Falcao habló del Perú vs Colombia. (Foto: Facebook) (Video: YouTube)

Periodista cafetero habla pestes de la selección incaica a poco del Perú vs Colombia. (Foto: Getty Images) (Video: YouTube)