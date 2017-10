Conoce el 11 de Jorge Sampaoli para el Perú vs Argentina en la Bombonera

Antes de poder contar con todos sus jugadores, Jorge Sampaoli ya tenía en mente el once que pondría en el Perú vs Argentina en la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. Después de conseguir dos empates consecutivos, la Albiceleste no puede tener margen de error para clasificar directamente al mundial.

En el once que se presenta a continuación, hay varios cambios tras jugar la última fecha ante Venezuela, donde empataron 1-1 en el Monumental de Buenos Aires. Como la ausencia de Paulo Dybala, quien había dicho que era “difícil” jugar con Lionel Messi.

En el fondo, no habría novedades. Sergio Romero sería el arquero, mientras que la línea de tres estaría conformada por Gabriel Mercado (vuelve tras cumplir la suspensión), Nicolás Otamendi y Federico Fazio. Aunque el DT baraja otras dos alternativas para jugar por izquierda: Javier Mascherano y Germán Pezzella.

Las primeras sorpresas aparecen en la mitad de la cancha. Enzo Pérez por derecha y Fernando Gago por izquierda (aunque otra opción podría ser Ever Banega).

Cabe señalar que la semana pasada, Sergio Agüero se fracturó las costillas en un accidente automovilístico y Jorge Sampaoli tuvo que hacer cambio de planes. Por ellos, el que suena más fuerte es Eduardo Salvio, el jugador del Benfica que partiría desde titular ante Perú.

A continuación, conoce el once que pondría Jorge Sampaoli en el Perú vs Argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018.