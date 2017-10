Carlos Valderrama habló sobre el Perú vs Colombia en partido del 10 de octubre

Colombia es una de las selecciones que este jueves puede asegurar su clasificación directa al Mundial Rusia 2018. Con 26 unidades, el equipo de José Perkeman buscará la victoria ante Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla con la consigna de obtener la victoria el próximo 5 de octubre desde las 18:30 horas (horario local).

Además, habló sobre el Perú vs Colombia que se jugará en la última fecha de las eliminatorias. Carlos Valderrama dejó claro que su selección tiene grandes chances de clasificar y de depender en sí mismo.

“Si queremos ir al mundial tenemos que ganarle a Paraguay. Dependemos de nosotros mismos. No podemos esperar ir a Lima porque Perú tiene chances. Estas Eliminatorias son duras y el único que está clasificado es Brasil. Ganando no dependemos de nadie”, dijo el ‘Pibe’.

“Los paraguayos no entregan nada y cuando tiene posibilidades es peor. No hay que regalar nada porque está es la clasificación”, aclaró. “El partido de la clasificación es contra Paraguay, no hay que pensar que es contra Perú. Ganando no dependemos de nadie. Argentina, Perú, es problema de ellos. Solo tenemos que ganar”, reiteró.

El Colombia vs Paraguay se iba a jugar a las 15:30 horas, sin embargo, cambiaron el horario y será a las 18:30 horas, simultáneamente con el Perú vs Argentina y Chile vs Ecuador.

“Estos directivos del fútbol colombiano no entiendo. Era para ponerlo 3:30, pero no…vamos a ponerlo fresco, que se vaya el sol porque derrite”, expresó de forma irónica. “Cuando nosotros estamos complicados y nos ha pasado, alguien nos ayuda. Tenemos que ganar”, criticó el exjugador.