Así fue la llegada de Advíncula y Aquino a Lima para sumarse a la Selección Peruana

Luis Advíncula y Pedro Aquino llegaron a Lima para sumarse a la Selección Peruana y estar bajo el mando de Ricardo Gareca previo al Perú vs Argentina. Los jugadores del Lobos BUAP vienen con gran expectativa para la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 y tuvieron tiempo de declarar ante la prensa.

“Desde México llegaron, ambos juegan en los lobos y esperan ansioso el partido con Argentina. Será el partido más importante de todos los que estamos ahora y de todo el Perú”, dijo Luis Advíncula tras su llegada a Lima.

Por otro lado, Pedro Aquino sabe que en este partido no se pueden confiar. “Venimos con muchas ganas de hacer las cosas bien. Sabemos que argentina es un rival complicado, pero nosotros también la pasamos bien. Si Dios permite que pueda estar desde el comienzo, hacerlo de la mejor manera. Si juego, será la primera vez en la Bombonera y como te digo… no tengo miedo”, dijo el jugador del Lobos BUAP.

Respecto a su lesión de la semana pasada, Pedro Aquino señaló que no pasa mayores problemas y está a la disposición de Ricardo Gareca. “Estoy bien, solo fue una pequeña contractura. Gracias a Dios no fue nada malo. Así que muchas ganas de hacer las cosas bien. No jugué el partido en México, descansé y ahora estoy con todas las ganas”, agregó.

Perú vs Argentina juegan este 5 de octubre a las 18:30 horas (horario local) en el estadio la Bombonera de Buenos Aires. La Selección Peruana llega con 24 unidades, al igual que la albiceleste. Ambos equipos buscarán el pase directo al próximo mundial.

Cabe señalar que horas después, Christian Cueva arribó a Lima y también se incorporará bajo el mando de Ricardo Gareca. Más tarde, Renato Tapia será el último en sumarse proveniente desde Holanda.