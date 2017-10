Así entrenó Lionel Messi pensando en la Selección Peruana

Lionel Messi llegó en horas de la madrugada a Buenos Aires y se puso apunto en Ezeiza bajo el orden de Jorge Sampaoli. Ya con el equipo completo, la Albiceleste enfrentará a la Selección Peruana para jugar este 5 de octubre en la Bombonera. El partido dará inicio a las 18:30 horas (horario local) y tiene pronóstico reservado con miras a conseguir un lugar al próximo mundial.

El jugador más esperado de la Selección Argentina se instaló en el bunker de la AFA en Ezeiza donde a esa hora lo esperó Jorge Sampaoli y luego de descansar (no durmió porque ya lo había hecho en el vuelo) se vistió con la ropa de entrenamiento para participar de la práctica matutina del seleccionado.

Este martes Jorge Sampaoli realizó el primer ensayo, y probó un equipo con módulo táctico: 3-3-3-1. Los elegidos fueron Romero, Mercado, Fazio, Otamendi; Enzo Pérez, Biglia, Banega; Rigoni, Messi, Di María; Icardi.

A estos jugadores no los paró en el campo de entrenamiento, sino que los separó del resto para hacer un trabajo diferenciado.

Lo que se aprecian son algunas certezas: que no habrá línea de cuatro en el fondo; que Mascherano no estará entre los 11, como ocurrió ante Uruguay; que la presencia de Fazio garantiza que Otamendi irá de zaguero y no de último hombre; y que Icardi le gana la pulseada en el mano a mano por ser el 9 a Benedetto, según señala la prensa argentina.