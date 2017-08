Arturo Vidal: así respondió ante el escándalo que protagonizó en un casino de Chile

El futbolista chileno Arturo Vidal negó este martes su participación en una fiesta en un casino que acabó con incidentes y la presencia de la policía, y responsabilizó a sus amigos de lo sucedido.

Arturo Vidal admitió que el lunes por la noche estuvo cenando con un grupo de amigos en el casino Monticello, cerca de Santiago, aunque aseguró que después se retiró a su casa a una “hora prudente”.

“Salió mucha información que no es verdad. Estuve en el casino, fui con mis amigos a cenar. Nos quedamos un rato ahí y después me retiré a casa. Esta mañana supe lo que había pasado con la policía, que me habían metido a mí en ese problema”, dijo en rueda de prensa después del entrenamiento matutino.

Varios medios chilenos publicaron este martes que Arturo Vidal y sus acompañantes estuvieron de fiesta en el hotel hasta primera hora de este martes, cuando según testigos, el futbolista dejó el recinto y regresó a Santiago.

El festejo, según la prensa, finalizó cuando la Policía se presentó en el casino alertada por los incidentes que estaban protagonizando el jugador y sus amigos.

El coronel de Carabineros Juan Baeza confirmó el procedimiento policial en el casino aunque precisó que los agentes no vieron ni tuvieron contacto con Arturo Vidal.