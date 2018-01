André Carrillo será entrenado por Javi Gracia en el Watford

El entrenador español Javi Gracia entrenará al Watford, equipo de la Premier League donde juega André Carrillo, durante los próximos dieciocho meses, tal y como ha hecho oficial el club en su página web.

El preparador español, que estaba sin equipo desde que dirigió en Rusia al Rubin Kazan en la pasada temporada, firmó un compromiso con la entidad inglesa hasta junio de 2019.

| #watfordfc is delighted to announce the appointment of Javi Gracia as the club’s new Head Coach on an 18-month contract.



