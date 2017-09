Alexi Gómez indica lo que puede aportar con la Selección Peruana

Tras la lesión de Jefferson Farfán, Alexi Gómez fue convocado de urgencia por Ricardo Gareca para jugar la última fecha doble con la Selección Peruana por Eliminatorias Rusia 2018. El jugador de Universitario se sumó a los entrenamientos y al finalizar habló con la prensa para contar sus expectativas del Perú vs Argentina el próximo 5 de octubre en la Bombonera de Buenos Aires.

“Salí de entrenar del Monumental, iba para mi casa y luego recibí el llamado de los profes. Me dijeron que tenía que estar citado mañana (por hoy) y contento con el llamado. Llegué a mi casa, le avisé a mi esposa, al principio no lo creía, porque la lista estaba hecha pero luego me felicitaron”, dijo Alexi Gómez por su convocatoria.

“Los dos partidos son muy importantes y esta etapa puede ser histórica para todo el grupo. A ponernos en el pie del cañón y estar preparados para lo que se viene”, añadió el jugador de la Selección Peruana.

Respecto a su paso por la Selección Peruana, Alexi Gómez contó lo que puede aportar para el equipo de Ricardo Gareca. “Aportar lo mejor de mí. La velocidad, el recorrido y todo lo que la gente sabe. Hay que venir a sumar acá. Me siento cómodo jugando por derecha o izquierda, aunque ahora juego por dentro con Troglio. Me cuesta más por adentro, pero también puedo jugar por ahí”, dijo.

Este sábado Ricardo Gareca cumplió su sexto día de entrenamiento con la Selección Peruana. Además, Paolo Guerrero y Miguel Trauco se sumaron al equipo tras arribar a Lima desde Brasil.