Jugadores de Universitario sufrieron por la altura de Cajabamba

YouTube. Este domingo, por la novena fecha del Torneo de Verano, Universitario visitó Cajabamba para jugar con UTC un atractivo partido que terminó igualado sin goles.

El resultado dejó a ambos equipos en la cola del grupo B y ya piensan en el Apertura y Clausura.

Eso sí, no pasó desapercibido el desgaste de los jugadores del equipo de Pedro Troglio. Y en algún momento del duelo más de uno tuvo que bajar la guardia para reposar.

“[Estoy] orgulloso de mis compañeros, es inhumano jugar aquí (Cajabamba). Despertamos a las 7 a.m., desayunamos a las 9:00 a.m., nos subimos al bus y tras tres horas y pico hemos bajado y entrado a la cancha. No se entiende, porque prohíben algunas canchas, pero aquí no hay un lugar donde quedarse”, dijo al término del encuentro Horacio Benincasa.

El video de lo sucedido fue colgado en YouTube y en cuestión de minutos se viralizó en redes sociales. Aquí te lo dejamos, así que no te lo pierdas.

Esto fue lo que pasó. (Video: YouTube)