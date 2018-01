YouTube: Johan Fano y el gol más emotivo de su carrera futbolística

Sport Boys homenajeó a Johan Fano, quien se despidió del fútbol profesional y recibió un merecido homenaje en el Estadio Nacional ante miles de hinchas rosados. Después de 22 años de carrera futbolística, el delantero huanuqueño le dice adiós al deporte que más ama y en Peru.com recordamos el gol más recordado. Un video de YouTube se ha vuelto viral desde hace años, luego que el atacante anotara a Argentina en las Eliminatorias Sudáfrica 2010.

En YouTube se muestra como la Selección Peruana no baja los brazos tras ir perdiendo 1-0 ante Argentina en el Estadio Monumental. Cuando en la última jugada realizada a los 92 minutos, Juan Vargas pasa por toda la banda izquierda y saca el centro al ras de campo para que Johan Fano la empuja y firme el empate ante Argentina.

“Con el corazón de Vargas, con los huevos de Vargas, con el empuje de Vargas”, narraba un emocionado Daniel Peredo como se aprecia en el video de YouTube. Aquella vez la Selección Peruana estaba comandada por José ‘Chemo’ Del Solar.

Desde ese 10 de setiembre del 2008, la corrida de Juan Vargas protagonizó un hecho inmemorable en la Selección Peruana, donde el gran Johan Fano marcó el gol más emotivo de su carrera profesional.

Por otro lado, el atacante señaló: “Creo que no me merezco este gran homenaje, pero me voy feliz por todo lo que he hecho. Este será el momento más duro en mi carrera”.

Cabe señalar que Johan Fano tampoco olvidará la última vez que marcó con Sport Boys, en un gol de penal que permitió el ascenso a la Primera División del fútbol peruano, pero eso es otra historia.