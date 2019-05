Yordy Vílchez, sobre el Universitario vs Municipal: "Diego Haro me pidió disculpas"

Yordy Vílchez, defensa de Municipal, conversó con ‘Fútbol en América’ para analizar el desenvolvimiento del árbitro Diego Haro en el partido contra Universitario en el estadio Monumental de Ate.

El futbolista, de 24 años, reconoció el error del juez principal al cobrar un penal inexistente por una supuesta mano en el área chica.

“La pelota me pegó en el hombro y, al retorno del mediotiempo, le dije al árbitro Haro si había visto la repetición de la jugada en el descanso y me dijo que sí y me pidió disculpas. Incluso, en su momento le reclamé al juez asistente, pero me dijo que el árbitro fue quien había cobrado el penal”.

“Sin duda son situaciones que se dan en los partidos y cualquiera se puede equivocar. Al menos, Haro fue caballero en reconocer su error”, agregó Yordy Vílchez.

La pena máxima fue errada por Germán Denis, quien pudo decretar el 2-0 parcial y otro pudo ser el desenlace del compromiso, correspondiente a la decimocuarta fecha de la Liga 1.

Cabe resaltar que Municipal se impuso por 4-2 a Universitario con goles de Daniel Cabrera (48’), Ronaldo Huari (52’), Carlos Uribe (80’) y Pier Larrauri (90+3’).