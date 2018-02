UTC vs Sporting Cristal no se jugará este viernes en el Mansiche de Trujillo

Después de muchos rumores, el gerente deportivo de UTC Napoléon Vigo, confirmó que no se jugará el partido ante Sporting Cristal por la primera fecha del Torneo de Verano en el Estadio de Mansiche como estaba programado. Esto lo confirmó en entrevista en “Hora Punta” de Radio Ovación, señalando que no pasó la reevaluación de la Comisión de Estadios de la FPF.

“El tema es que la Comisión de Estadios de la FPF reevaluó el estadio Mansiche y tengo entendido verbalmente, que las deficiencias no se superaron. La idea es solicitar a la ADFP la suspensión y reprogramación del partido. Entendemos que Sporting Cristal tomará las acciones que ellos crean necesarias”, afirmó Napoleón Vigo.

“Cambiamos de localía porque el Héroes de San Ramón fue declarado no apto por el césped sintético. Ahora que llegamos a Trujillo la cancha está en malas condiciones, en Casa Grande está mejor pero aún así no pasaron las inspecciones. La idea es que en 15 días el Mansiche pueda estar bien y se pueda jugar”, agregó.

La decisión de jugar en el Estadio de Mansiche fue porque el Héroes de San Ramón no estaba habilitado por la Comisión de Estadios de la FPF.

Sporting Cristal pedirá los puntos en mesa

Sporting Cristal pedirá los puntos del partido contra UTC, que se debía jugar este viernes. Los cajamarquinos no encontraron locación y quieren que se reprograme. Víctor Villavicencio, secretario de la federación, señaló: “La comisión ha notificado a los clubes, los jugadores deben jugar en campos bien tratados, los clubes q no cuenten con estadio, según el reglamento, si un día antes no tiene habilitado, pierde por wall cover”.