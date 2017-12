UTC jugará el Descentralizado y la Copa Sudamericana en el Mansiche de Trujillo

UTC deberá salir de su natal Cajamarca durante la temporada 2018 y se verá obligado a jugar en el estadio Mansiche de Trujillo. Así lo confirmó el entrenador del equipo Franco Navarro.

Resulta que el Héroes de San Ramón no cuenta con los permisos necesarios y hasta que no tenga nueva césped no podrá albergar partidos de alto nivel.

“La dirigencia hizo todo lo posible para que jugáramos de local en Cajamarca, pero no se pudo lograr por algunas observaciones en el estadio. Haremos la pretemporada y jugaremos de local en el Estadio Mansiche de Trujillo hasta que el Héroes de San Ramón tenga nuevo grass”, contó Franco Navarro en una entrevista con La Rotativa.

El experimentado estraga contó que el plantel ya se estableció en Trujillo, donde se realizará la pretemporada de cara al Torneo Descentralizado y Copa Sudamericana.

“Toda la logística ya se está realizando acá en Trujillo para la comodidad de los jugadores. En febrero, jugaremos un amistoso con el Colo Colo de Chile. Tenemos grandes retos en el 2018 y uno de ellos es pasar la primera fase de la Copa Sudamericana. La otra meta es superar lo logrado este 2017”, puntualizó Navarro.