Universitario vs Sport Rosario EN VIVO por el Torneo Apertura

El estadio Rosas Pampa albergará EN VIVO el partido Universitario vs Sport Rosario, que podrás seguirlo EN DIRECTO este sábado 28 de julio a partir de las 5.45 pm por la fecha 9 del Torneo Apertura. El duelo será transmitido por la señal de Gol Perú.

Los de Huaraz buscarán hacer respetar su condición de local con el objetivo de conseguir un resultado positivo, pero debido al escaso plantel que manejan deberán hacer ciertas modificaciones en un oncena titular para enfrentar a los cremas.

“Hay partidos inmediatos, plantel corto. Tenemos dos caminos, o nos entregamos y dejamos todo, pensando solo en la ‘U’, o hacemos rotaciones, es la única manera de llevar a cabo el proyecto. Solo tengo fuera a Goyoneche por suspensión, después todos están aptos”, indicó el entrenador de Sport Rosario, Fernando Nogara.

Universitario vs Sport Rosario | Alineaciones

Universitario: R. Fernández; A. Corzo, B. Velarde, W. Schuller, J. Zevallos; A. Figuera, J. Núñez, D. Manicero, Á. Romero, J. Vásquez; y A. Osorio.

Sport Rosario: S. Libman; F. Jasaui, C. Beltrán, E. Rossi, R. Andia; P. Goyoneche, C. Uribe, R. Tito, R. Arrasco, C. Olascuaga; y A. Murialdo.

Universitario vs Sport Rosario | La Previa

Universitario llega entonado al presente compromiso luego de conseguir su primera victoria del Torneo Apertura al imponerse por la mínima diferencia a Binacional en el estadio Monumental.

Sin embargo, los dirigidos por el chileno Nicolás Córdova no guardan mucha distancia con los equipos comprometidos con el descenso: Ayacucho FC, San Martín y Comerciantes Unidos.

“Por fin se ganó, nos hemos sacado un peso de encima. Ahora ya podemos respirar tranquilos. Esto recién empieza para nosotros y ahora tenemos que ir con un mejor ánimo a Huaraz”, manifestó Jersson Vásquez.

Por otro lado, Sport Rosario vive un tenso momento luego que la Comisión de Licencias de la FPF le restara 4 puntos debido a la aguda crisis económica que vive el club.